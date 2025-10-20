Avô e neto morrem em incêndio em casa de madeira na zona rural de Manacapuru

Um homem identificado como Flávio Rodrigues de Souza, de 51 anos, e o neto dele, Nicolas da Silva, de 12, morreram em um incêndio na manhã de domingo (19), na Comunidade do Ubim, localizada no km 47 da rodovia Manoel Urbano (AM-070), em Manacapuru, município a 68 km de Manaus.





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o fogo começou por volta das 5h, atingindo completamente a residência de madeira onde a família dormia. Familiares contaram que avô e neto não conseguiram sair a tempo e ficaram presos dentro da casa.

As equipes dos bombeiros utilizaram aproximadamente 2,5 mil litros de água para controlar as chamas. Por ser uma construção de madeira, o fogo se espalhou rapidamente, dificultando o resgate. Após o trabalho de rescaldo, os militares encontraram os corpos carbonizados das vítimas entre os destroços.

A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas e prestaram apoio à ocorrência. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas pela Polícia Civil de Manacapuru.

Por Correio da Amazônia