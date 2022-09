Carol Braz lança projeto cultural ‘Pop in Rio’ para valorizar artistas locais no Amazonas

Nesta quinta-feira (8/9), a candidata ao Governo do Amazonas, Carol Braz, anunciou nas redes sociais, o projeto cultural ‘Pop in Rio’, um evento planejado anualmente no mês de Setembro com diversos ritmos e artistas locais, como Pop, Gospel, Hip Hop, Funk, Rock, Forró e Samba dos 62 municípios e suas tradicionais festas.

‘O setor de eventos e da cultura foram uns dos mais atingidos pela pandemia, além das perdas, sofreram também com a falta de incentivo. Por isso, vamos criar um evento cultural de massa, que conecte todo o Amazonas, sem deixar nenhum município de fora’, diz Carol Braz.

A ideia é destacar o Amazonas internacionalmente e nacionalmente com produtores musicais, cineastas e jornalistas do setor como convidados. ‘Sabemos do talento da nossa gente, o Boi Parintins é um exemplo que já foi revelado, agora vamos apresentar por meio do Pop in Rio, nossos outros artistas’, finaliza a candidata pedetista ao Governo do Amazonas.