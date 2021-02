Dezessete pessoas são detidas por desrespeitar decreto, em Manaus

Dezessete pessoas foram detidas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em Manaus, por descumprimento à restrição de circulação de pessoas, na noite de domingo (31/01). Os detidos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e vão responder por descumprimento de medida sanitária e crime de desobediência. O crime é passível de multa estipulada por um juiz.

A restrição é uma das medidas do Governo do Amazonas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Com menos pessoas nas ruas, além de dificultar a transmissão do vírus, reduzem-se também os riscos de acidentes e crimes violentos que levem os feridos às unidades de saúde neste momento.

Dos detidos nesta noite, 15 foram no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital amazonense. Outros dois homens foram detidos no bairro Raiz, zona sul, e Jorge Teixeira, zona leste.

Novas medidas – A partir desta segunda-feira (1º/02), novas medidas passam a ser adotadas pelo estado. Continuam restritas a circulação de pessoas e o funcionamento de boa parte do comércio, mas agora estão autorizadas a utilizar o serviço de delivery lojas especializadas em peças para motocicletas, de livrarias e material escolar, além de artigos para bebês.

As oficinas mecânicas de motocicletas também podem funcionar de 8h às 17h. O horário de funcionamento das feiras e mercados foi ampliado e passa a ser das 4h às 15h.