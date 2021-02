Sport e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira, na Ilha do Retiro

Sport e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o time carioca colou no líder Internacional e está na briga pelo título.

Na 15ª colocação, o Leão tem 35 pontos, mesmo número do Fortaleza, o primeiro time a figurar na degola. O Rubro-Negro, com 58 pontos, está na segunda colocação, quatro pontos atrás do Colorado.

O Flamengo fecha a rodada nesta segunda já sabendo de todos os resultados de seus adversários diretos. O principal deles é o Internacional, que bateu o RB Bragantino, no Beira Rio, e chegou aos 65 pontos. Em caso de vitória, o Rubro-negro pula para 61 e manterá a mesma diferença.

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere. Além disso, o Placar UOL acompanha em tempo real.

Prováveis escalações:

Sport: Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Maidana e Júnior Tavares; Márcio Araújo, Betinho, Patrick, Thiago Neves e Marquinhos; Dalberto.

Técnico: Jair Ventura

Flamengo: Diego Alves (Hugo); Isla, Gustavo Henrique, William Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Bruno Henrique.

Técnico: Rogério Ceni.