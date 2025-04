Feriado de 1º de Maio exige atenção redobrada nas estradas

Com a chegada do feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalhador, e a possibilidade de emenda com o final de semana, as rodovias brasileiras devem registrar mais uma vez um grande aumento no fluxo de veículos. Diante disso, a Perkons, empresa especializada em tecnologias para segurança viária, alerta para os cuidados que motoristas devem tomar antes e durante a viagem, reforçando que a prevenção ainda é a melhor forma de preservar vidas.





De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, o feriado de 1º de Maio de 2024 resultou em mais de 950 sinistros nas rodovias federais, com 63 mortes e centenas de feridos. As ocorrências, em sua maioria, foram causadas por comportamentos imprudentes como velocidade excessiva, uso do celular ao volante e ultrapassagens perigosas.

“Feriados prolongados, como o de 1º de Maio, são historicamente marcados por aumento na quantidade de sinistros de trânsito. Muitos motoristas se deixam levar pela pressa ou pela falsa sensação de controle, especialmente ao tentar ultrapassagens em locais proibidos ou com pouca visibilidade. A consequência, infelizmente, pode ser fatal”, destaca Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.

Atitudes simples, como respeitar os limites de velocidade, manter distância segura de outros veículos, fazer paradas para descanso e evitar qualquer tipo de distração ao volante, são essenciais para uma condução segura. “Mais do que chegar rápido, é importante chegar bem e com segurança. O trânsito é um ambiente coletivo e exige respeito, empatia e atenção de todos os envolvidos”, completa Campos.

Neste feriado, a recomendação é clara: ao programar sua viagem, reserve tempo suficiente, revise o veículo e adote uma postura responsável no volante. Assim, todos podem aproveitar o descanso com tranquilidade — e com segurança.