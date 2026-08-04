Maratona Internacional de Manaus 2027 terá edição em dois dias e já tem data marcada

A Maratona Internacional de Manaus já tem data marcada para 2027 e chegará com um formato com novos desafios. O evento será realizado em dois dias consecutivos, 27 e 28 de março, aproveitando o feriado da Semana Santa, que termina no domingo de Páscoa.

A novidade permitirá que os atletas escolham uma distância no sábado e outra no domingo. No dia 27, estarão disponíveis as provas de 5 km e 21 km. Já no dia 28, os corredores poderão disputar os percursos de 10 km e 42 km.





De acordo com o CEO da To Goal Sports, James Júnior, o novo formato amplia a experiência dos participantes e cria novos desafios para quem busca superar limites.

“A Maratona Internacional de Manaus para 2027 acontecerá em dois dias, 27 e 28 de março. No sábado, o atleta poderá optar entre correr 5 km ou 21 km e, no domingo, 10 km ou 42 km. Além disso, ele poderá combinar as distâncias e participar dos desafios, vivendo uma experiência diferenciada na prova”, explica.

Com isso, os participantes poderão escolher entre quatro desafios: 5 km/10 km, 5 km/42 km, 21 km/10 km e 21 km/42 km. Dependendo da combinação escolhida e do desempenho na competição, será possível conquistar até cinco medalhas, incluindo as medalhas dos percursos, a medalha exclusiva do desafio e as medalhas Top 100 nas provas de 21 km e 42 km, por exemplo, além de até dois troféus por faixa etária nas duas distâncias.

A organização reforça que os desafios são destinados a atletas devidamente preparados. Quem treinar de forma responsável, manter os exames médicos em dia e respeitar as orientações para a prática esportiva poderá viver uma experiência ainda mais completa durante o fim de semana da prova.

Outra novidade será a estrutura de largada e chegada, que passará a funcionar em uma nova área da Avenida Constantino Nery, que será anunciada no momento oportuno.

“Teremos nossa largada e concentração na Constantino Nery, em um novo formato, tornando o percurso ainda mais competitivo. E essa é apenas uma das novidades que vamos anunciar ao longo da preparação para a edição de 2027”, destacou James Júnior.

Tradição consolidada

Desde a primeira edição, em 2018, a Maratona Internacional de Manaus vem registrando crescimento contínuo. Até este ano, o evento já reuniu mais de 40 mil atletas e corredores de mais de 25 países, consolidando a capital amazonense como um dos principais destinos das corridas de rua no Norte do Brasil.

Além da maratona, a To Goal Sports promove eventos como a Ultra Trail Amazônica, Meia Maratona das Flores, Manaus Tri, Circuito Trail e diversas corridas e outras competições que fortalecem o turismo esportivo e incentivam a prática esportiva na região.

As inscrições e outras novidades sobre a Maratona Internacional de Manaus 2027 serão divulgadas em breve. Os atletas poderão acompanhar todas as atualizações e informações oficiais por meio do perfil da To Goal Sports no Instagram: @togoalsports ou @maratonademanaus