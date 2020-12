Além de vice-prefeito, Marcos Rotta será secretário municipal de obras durante a gestão do prefeito eleito, David Almeida. Ele já havia assumido o comando da pasta na administração do atual prefeito, Arthur Neto.

David já havia anunciado que seu vice teria papel de protagonista no seu governo. A pasta a ser assumida por Rotta a partir de 2021 é uma das com maiores recursos do município.

Marcos Rotta é o atual vice-prefeito de Manaus.