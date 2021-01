Quinze cidades do interior do Amazonas recebem, nesta sexta-feira (29), 13.768 doses de vacinas contra a covid-19. O governo do Estado enviou AstraZeneca e Coronavac.

São Paulo de Olivença (a 988 quilômetros de Manaus) recebeu 2.685 doses. Já para Carauari (a 782 quilômetros de Manaus) foram destinadas cem doses de imunizantes.

Quatro aeronaves com as vacinas e seringas saíram de Manaus às 6h de hoje. A entrega dos produtos aos municípios é feita pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).