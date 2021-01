Prefeitura de Manaus informa locais de vacinação

A Prefeitura de Manaus informa que a vacinação de idosos com 80 anos, ou mais, contra a Covid-19, está ocorrendo em cinco pontos estratégicos da cidade.

Os postos estão abertos das 9h às 16h para atendimento de toda a cidade. Não há necessidade de se concentrar em um único local de vacinação. Se você mora na zona Norte e puder ir ao posto da zona Oeste, pode ir sem problema.

A prefeitura ressalta que os locais foram estruturados para funcionar tanto como drive-thru, para as pessoas que podem se locomover usando transporte próprio, quanto como postos fixos, para quem se desloca a pé ou utiliza o transporte coletivo.

Confira os locais de vacinação:

Drive-Thru e Pontos Fixos:

Zona Norte – Pátio do Detran

Zona Sul – Estacionamento da Universidade Paulista (Unip)

Zona Oeste – Balneário do Sesc

Zona Leste – Sesi Clube do Trabalhador

Zonas Norte e Leste – Shopping Phelippe Daou