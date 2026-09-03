Omar Aziz propõe Centro Estadual do Idoso e atendimento domiciliar no Amazonas

O envelhecimento da população amazonense já começa a pressionar a rede pública de saúde e exige uma estrutura específica de atendimento. É nesse contexto que o candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), prevê a criação do Centro Estadual de Referência em Saúde do Idoso (CERSI), em parceria com os municípios, para concentrar avaliação geriátrica especializada, reabilitação funcional e capacitação de profissionais.

“Cuidar da saúde do idoso não é preparar o futuro: é responder a uma mudança demográfica que já transforma o Amazonas no presente. Vamos levar o envelhecimento ativo para além dos hospitais, integrando saúde, assistência social, cultura, educação e esporte”, ressalta o candidato.





O Plano Estratégico de Omar estabelece ações voltadas à saúde da pessoa idosa, com prevenção de quedas, atividade física orientada, estimulação cognitiva e combate ao isolamento social. A prioridade será para os 20 municípios com maior proporção de idosos.

Outra meta é implantar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa para 100% dos idosos cadastrados pelas equipes de Saúde da Família até 2030. O plano também prevê a capacitação de 2.400 médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde em geriatria básica, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a Fiocruz Amazônia.

“Protocolos, metas e acompanhamento permanente são fundamentais para transformar a rede de saúde em um sistema que entregue resultados, e não apenas responda à demanda”, assegura Omar Aziz.

Telemedicina e atendimento em casa

Para diminuir a necessidade de deslocamento de idosos do interior até Manaus, o plano incorpora a telemedicina geriátrica às estações de telessaúde da rede estadual. Com isso, equipes do interior poderão contar com suporte especializado para o acompanhamento dos pacientes e a tomada de decisões médicas.

O atendimento domiciliar também será ampliado por meio do Programa Melhor em Casa, com equipes multiprofissionais voltadas a idosos acamados ou com mobilidade reduzida nos municípios-polo das macrorregiões.

Para Omar, fortalecer a capacidade de atendimento nos municípios também permite reduzir a necessidade de transferências de pacientes para a capital.

“Investir na rede do interior significa aproximar o cuidado de quem precisa e evitar que a falta de estrutura local transforme o transporte de pacientes em uma despesa permanente para o Estado”, defende o candidato.