Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sedema), realizará o 1º Encontro de Arborização do Baixo Amazonas, uma iniciativa que visa promover o debate técnico, científico e prático sobre a arborização urbana na região amazônica. O evento acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de junho em Parintins, reunindo representantes de cinco municípios do Baixo Amazonas: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá e Urucará.





A programação inclui palestras, minicursos, oficinas ministradas por diversos profissionais e uma mostra ambiental que envolverá escolas do município, com projetos já desenvolvidos na área. Além disso, haverá estandes de cada município apresentando questões ambientais relacionadas à arborização, educação ambiental, reciclagem e outros temas relevantes.

A gestão do prefeito Mateus Assayag tem como meta fomentar o intercâmbio de experiências e conhecimentos, promovendo ações efetivas de planejamento, manejo e expansão da arborização urbana na região. O evento busca também fortalecer a gestão das áreas verdes, promovendo a valorização do meio ambiente e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida urbana, saúde pública, conservação da biodiversidade e mitigação das mudanças climáticas.

O subsecretário de Meio Ambiente, Wescley Tavares Dray, reforça a importância do evento para a gestão municipal. “ Nosso objetivo é promover ações de manejo e expansão da arborização urbana na região. Os dados do IBGE de 2022 mostram que a maioria das cidades amazônicas apresentam baixos índices de cobertura arbórea, o que representa um desafio ambiental significativo. Com esse encontro, buscaremos capacitar as equipes técnicas das secretarias municipais, fortalecer a gestão da arborização urbana e apresentar técnicas inovadoras de paisagismo, jardinagem e manejo de árvores”, ressaltou.

Segundo a coordenadora do Departamento de Educação Ambiental, Karoline Fernandes, o encontro surge como uma oportunidade de fortalecer a gestão e a valorização das áreas verdes na região. “Esperamos que o evento promova o intercâmbio de experiências e conhecimentos voltados a planejamentos sustentáveis de arborização urbana, respeitando as particularidades da nossa região. A expectativa é que, a partir desse encontro, sejam lançadas bases sólidas para uma arborização mais integrada, resiliente e conectada com a biodiversidade e o bem-estar da população do Baixo Amazonas”, destacou.

O evento também contará com o I Concurso de Projetos Socioambientais, destinado à rede de ensino pública de Parintins, envolvendo estudantes do ensino infantil ao médio, com a participação do IFAM – Campus Parintins com alunos do nível médio, na modalidade integrada. Ao final do concurso será realizada a plenária para definir qual município sediará o próximo encontro, podendo ocorrer mudanças na sede do evento em futuras edições.

O encontro marca um passo importante na busca por uma gestão mais sustentável e integrada da arborização urbana e áreas verdes na região do Baixo Amazonas, promovendo o desenvolvimento de ações concretas para melhorar a qualidade de vida e preservar a biodiversidade local.

Acesse ao Edital aqui https://files.parintins.am.gov.br/documents/105538.pdf