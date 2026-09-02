PRESSÃO JUDICIAL: Wilson Lima vai a julgamento no STJ e Roberto Cidade pode pagar a conta política

Julgamento de recurso no “caso dos respiradores” recoloca o ex-governador sob pressão e testa o custo eleitoral da aliança com Roberto Cidade

O julgamento de recursos ligados ao caso dos respiradores, marcado para esta quarta-feira (2) no Superior Tribunal de Justiça (STJ), coloca Wilson Lima (União Brasil) novamente sob pressão judicial em plena campanha ao Senado. Mas o desgaste pode não parar só nele.





Como principal aliado político do ex-governador, Roberto Cidade (União Brasil), também poderá sentir os efeitos de qualquer decisão que reacenda um dos episódios mais controversos da gestão passada.

Mesmo projeto político

Os dois chegaram à campanha como integrantes do mesmo projeto político. Nos bastidores, porém, qualquer avanço judicial no caso dos respiradores cria um problema adicional para quem divide palanque com o ex-governador.

No palanque, Roberto Cidade tenta apresentar ao eleitor uma gestão própria desde que assumiu o Governo do Amazonas em abril ddeste ano. É nesse ambiente que surge uma questão politicamente inevitável: até que ponto Cidade estará disposto a manter Wilson no centro de sua campanha caso o processo no STJ produza novos desgastes?

Contaminando o grupo

Um governador que disputa a própria permanência no cargo sabe que uma crise envolvendo seu principal aliado ao Senado pode ultrapassar os limites de uma candidatura individual e contaminar a imagem de todo o grupo.

Se Wilson for absolvido no julgamento, a aliança tende a seguir. Se houver uma condenação ou novos fatos explosivos, Roberto Cidade poderá enfrentar uma escolha desconfortável: manter a vinculação direta com o ex-governador ou tentar criar distância para preservar sua própria candidatura.

É esse possível movimento que vale acompanhar a partir de amanhã. O julgamento do STJ pode ir além do processo dos respiradores, prisão, por exemplo.

Wilson Lima está dependente da decisão dos ministros. Roberto Cidade vai saber quanto custa para a sua campanha, permanecer ao lado dele.