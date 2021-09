Servidor é investigado pelo desvio de massa asfáltica da Seminf

MANAUS – A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na manhã desta segunda-feira (20), contra um servidor, de identidade não revelada, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), investigado pelo desvio de massa asfáltica da Prefeitura de Manaus.

O cumprimento do mandado ocorreu no bairro São José Operário, zona leste de Manaus, e contou com o apoio da Casa Militar do município. Conforme o delegado Guilherme Torres, titular da Especializada, o homem era chefe de Núcleo do Distrito de Obras do Santa Etelvina.

“Com a ajuda de outros servidores lotados no Distrito de Obras da Seminf, toneladas de massa asfáltica eram desviadas em plena luz do dia. Felizmente, hoje, conseguimos cumprir esses mandados”, disse Torres.

O investigado foi conduzido à sede da Especializada, onde passou por interrogatório. Agora, as investigações continuam para chegar em outros envolvidos.