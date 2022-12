Traficante é preso com drogas e arma no bairro da Compensa

MANAUS – Na noite de terça-feira, (6), um homem até o momento não identificado, foi preso em flagrante com grande quantidade de drogas, arma de fogo e balança de precisão. A prisão ocorreu no bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus.

Os agentes receberam denúncia via linha direta 181, que no local citado estaria acontecendo uma intensa comercialização de drogas, com base nas informações, os policiais chegaram no local e conseguiram prender o suspeito em flagrante.

O caso foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia