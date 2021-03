Trio é preso com grande quantidade de drogas na Compensa

MANAUS – Três homens, com idades de 48, 24 e 37, foram presos na manhã desta quarta-feira (10), por tráfico de drogas, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo relatos policiais, a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) recebeu denúncia, via linha direta, informando que na rua Castelo Branco, Beco Castelo Branco Compensa 2, suspeitos estariam embalando e comercializando entorpecentes. A equipe foi até o local, quando os homens apontados na denúncia tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

Ao realizar a busca no local, foram encontrados diversos materiais ilícitos: um tablete de entorpecente com aspecto de maconha do tipo skunk, uma porção de entorpecente com aspecto de oxi, uma porção média de entorpecente com aspecto de maconha tipo skunk, 11 porções médias de entorpecente com aspecto de cocaína, 158 trouxinhas de entorpecente com aspecto de maconha, uma balança digital de precisão e um celular.

Os três homens, juntamente com o material ilícito, foram conduzidos ao 19° DIP para procedimentos de Polícia Judiciária.