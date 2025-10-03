Vereador Rosinaldo Bual é preso em operação contra o crime organizado dentro da CMM

MANAUS | O vereador Rosinaldo Bual (Agir) foi preso nesta sexta-feira (3) durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Amazonas (MPAM). A ação, que contou com apoio de outras forças de segurança, teve como alvo uma organização criminosa que atuava dentro da Câmara Municipal de Manaus (CMM).





De acordo com informações preliminares, o parlamentar é investigado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e também pelo esquema conhecido como “rachadinha”, no qual servidores repassam parte dos salários aos vereadores que os nomearam.

Além da prisão do vereador, foram cumpridos mais de 10 mandados de busca e apreensão e de prisão, incluindo no gabinete de Rosinaldo Bual, onde documentos e equipamentos foram apreendidos. Dois assessores ligados a ele também foram presos.

Por Correio da Amazônia