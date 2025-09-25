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Senado aprova PL de Eduardo Braga que amplia isenção do Imposto de Renda para até R$ 5 mil

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Redação 2
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PL de Eduardo Braga isenta Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5 mil - Foto: Recorte

Atualmente, a isenção do IR vale somente para rendimentos até dois salários-mínimos, ou seja, R$ 3.036

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (24/9), o Projeto de Lei (PL) 1.952/2019, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), que eleva para R$ 5 mil a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas. Atualmente, a isenção é válida apenas para rendimentos de até dois salários-mínimos (R$ 3.036).


Relatado pelo presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), o texto foi aprovado por unanimidade e em caráter terminativo, seguindo diretamente para análise da Câmara dos Deputados sem precisar passar pelo plenário do Senado.

Segundo Eduardo Braga, a proposta corrige a defasagem acumulada na tabela do IR e representa um alívio para trabalhadores das classes média e baixa. “Sabe o que significa desonerar o Imposto de Renda até R$ 5 mil? É simplesmente estabelecer o 14º salário para estes trabalhadores”, afirmou o senador durante a votação.

De acordo com estimativas do governo federal, a mudança pode representar uma economia anual de até R$ 4.356 para contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil. O texto aprovado prevê uma implementação gradual da nova faixa de isenção, com redução progressiva do imposto devido.

Braga destacou que o PL foi apresentado em 2019 e não tem relação com a proposta enviada pelo Executivo à Câmara neste ano (PL 1.087/2025). “O principal mérito deste projeto é restabelecer a finalidade originária do Imposto de Renda: tributar renda e não apenas salários”, ressaltou.

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