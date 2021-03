Membros do cartel do norte que iriam matar rivais no Fátima 1, são presos pela ROCAM

MANAUS – A Rocam prendeu cinco homens armados que se preparavam para realizar ações criminosas, na rua Galileia, no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona norte de Manaus.

Na ação foram apreendidos três revólveres calibre 38; uma espingarda tipo caseira calibre 20; uma espingarda tipo caseira calibre 16; 13 munições intactas calibre 38; 10 munições calibre 12 intactas; 17 munições calibre 40 intactas; dois coletes balísticos de cor preta e um veículo modelo corsa classic prata.

A equipe em patrulhamento recebeu uma denúncia anônima, informando que vários indivíduos armados iriam realizar os ataques no bairro. Ao se dirigirem ao local, os policiais se depararam com um veículo suspeito e fizeram a abordagem. Dentro do carro estavam cinco homens e com eles foram encontradas cinco armas de fogo, diversas munições e dois coletes balísticos.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e em seguida eles foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Na delegacia foi averiguado que um dos detidos estava com mandado de prisão em aberto.